El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2025, Cangas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 28% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cangas que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de la playa, realizar senderismo o participar en eventos comunitarios. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, así que no olvide aplicar protector solar si planea estar al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que ofrecerá una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:49, brindando un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Asegúrese de prepararse adecuadamente para el calor y aproveche al máximo este hermoso día de verano.

El día de hoy, 5 de agosto de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados , con una humedad relativa del 70%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 34 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta bastante calurosa.

El día de hoy, 5 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable con valores que podrían llegar hasta los 35 grados .

El día de hoy, 5 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-04T21:07:12.