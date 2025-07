El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 29 de julio

El día de hoy, 29 de julio de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 25 km/h. Durante las primeras horas de la mañana, el viento alcanzará su máxima velocidad de 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que ayudará a mantener un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones en Ribadumia durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave del noreste. Es una jornada ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente disfrutar del entorno natural. La combinación de estos factores climáticos promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-28T20:57:11.