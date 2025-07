El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en Silleda durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el paraguas o la ropa de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 15 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 22:01. En resumen, Silleda disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y ventoso, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-23T20:57:12.