El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 91% y disminuyendo a medida que el día avanza, llegando a un 36% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más frescas de la mañana, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día, y es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean estar al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de que las nubes altas puedan oscurecer el cielo en algunos momentos, aunque no se espera que esto interrumpa la luz solar de manera significativa.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 22:02, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del norte. Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de julio de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

El día de hoy, 23 de julio de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido agradables, comenzando en torno a los 18 grados y descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de julio de 2025, en Vigo se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-22T21:28:08.