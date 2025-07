El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 88%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con nubes altas predominando en la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 24 grados . Sin embargo, la combinación de nubes y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es. La humedad relativa disminuirá gradualmente, bajando a un 50% hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 3 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría hacer que la experiencia sea más agradable, a pesar de la nubosidad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona, aunque el sol no brille con fuerza debido a las nubes.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento. La ausencia de lluvia permitirá que los residentes y visitantes disfruten de la belleza de la localidad sin preocupaciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-22T21:28:08.