El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo continúe cubierto, con periodos de nubosidad variable. En la primera parte del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, existe una probabilidad del 100% de precipitación, aunque se anticipa que será escasa, con acumulados que no superarán los 0.5 mm. Esto significa que, aunque la lluvia puede ser posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados durante la mañana y la tarde. El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, con una tendencia hacia condiciones más soleadas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, llegando a los 20 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

En la noche, el cielo se despejará casi por completo, y las temperaturas descenderán a unos 11 grados . La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo para disfrutar de la velada. La visibilidad será buena, y no se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio nublado con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, donde se espera un cielo despejado y temperaturas agradables. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando el tiempo será más favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-20T20:57:11.