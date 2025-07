El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A primera hora, la temperatura se sitúa en torno a los 17 grados , con una ligera brisa del sur que sopla a 3 km/h. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y poco nubosas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 5% en las primeras horas de la tarde y un aumento a un 85% entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no implica que se esperen lluvias intensas. Las precipitaciones previstas son escasas, con valores que no superan los 0.3 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Durante la mañana, se espera que sople con una velocidad de 3 a 4 km/h, aumentando a 11 km/h en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día en As Neves se perfila como cálido y mayormente soleado, con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde. Las temperaturas agradables y la baja probabilidad de lluvia hacen de hoy un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de julio de 2025, en Ponteareas se prevé un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

El día de hoy, 18 de julio de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados, y una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 18 de julio de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-17T21:02:13.