El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2025, O Grove se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad y eleven las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 11:00, y continúe en ascenso, llegando a un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, crea un ambiente perfecto para disfrutar de la playa, paseos por el puerto o actividades deportivas al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilan entre el 72% en la madrugada y un 41% hacia la tarde, se prevé que la sensación de calor sea moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento, que soplará del norte, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante del calor. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h. Este viento puede ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la vela, que encontrarán condiciones favorables en la costa.

No se prevén lluvias en ninguna de las horas del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La puesta de sol está programada para las 22:11, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Grove disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-14T20:52:11.