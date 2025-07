El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 15 de julio

El día de hoy, 15 de julio de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este clima cálido es ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 57% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el calor se sienta más agradable, evitando la sensación de bochorno que a veces acompaña a las altas temperaturas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento suave será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Baiona disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya sea en la playa, en un parque o explorando los hermosos paisajes de la región. Aprovecha este día soleado y cálido, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-14T20:52:11.