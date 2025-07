El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará muy nubosa, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 18 grados . A medida que avance la jornada, las nubes se intensificarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados .

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia es variable, con un 20% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 35% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque no se espera lluvia, la posibilidad de chubascos ligeros no puede ser descartada, especialmente en la mañana.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de calor.

La visibilidad será buena, aunque puede verse ligeramente afectada por la nubosidad. Los momentos más soleados se esperan hacia el final de la tarde, cuando las nubes puedan dar paso a claros temporales, permitiendo disfrutar de un ocaso que se prevé a las 22:13.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la mañana. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que consideren llevar un paraguas, aunque la probabilidad de lluvia significativa es baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-10T20:57:12.