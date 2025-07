El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante la mayor parte del día. Esta situación atmosférica se mantendrá constante, lo que podría limitar la visibilidad del sol y generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan estables, oscilando entre los 18 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para los habitantes y visitantes de la localidad, especialmente en actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que rondarán entre el 54% y el 82% a lo largo del día. Las primeras horas presentarán una humedad más alta, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance la tarde, la humedad disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 25% de tormentas en las primeras horas de la mañana, que podría aumentar hasta un 40% entre las 8:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas aisladas no puede ser descartada, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Esta brisa suave podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones, aunque con la posibilidad de tormentas en las primeras horas. Se aconseja a la población disfrutar del día, pero estar preparados para cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-10T20:57:12.