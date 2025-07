El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2025, Ponte Caldelas se verá envuelta en un ambiente mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas que se prevén.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 16 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 85%, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0% durante todo el día. Sin embargo, es importante mencionar que hay un 30% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, que podría disminuir a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son esperadas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar una brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 11 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre, aunque con la precaución de que las ráfagas pueden ser más intensas en momentos puntuales.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La humedad también experimentará una ligera disminución, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda. El ocaso se producirá a las 22:11, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la previsión de que el cielo cubierto puede cambiar en cualquier momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-10T20:57:12.