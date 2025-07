El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que se mantiene constante en "Cubierto" hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 58% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se incrementa en ciertos periodos, con un 25% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 08:00 y las 14:00. A partir de las 14:00, esta probabilidad se mantiene en un 25% hasta las 20:00, lo que sugiere que, aunque no se espera lluvia, no se puede descartar completamente la posibilidad de alguna llovizna ligera.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para disipar la sensación de humedad.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con cielos igualmente cubiertos, manteniendo la misma tónica del día. La puesta de sol se producirá a las 22:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente tranquilo.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-10T20:57:12.