El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura que se mantendrá a lo largo de la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría limitar la aparición del sol y dar lugar a una atmósfera más fresca y húmeda.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 86% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad de tormentas que podría alcanzar hasta el 35% en las horas de la tarde, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían influir en la sensación térmica. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y mantenerse informados sobre cualquier actualización meteorológica a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-10T20:57:12.