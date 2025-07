El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos de mayor exposición al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con una velocidad que oscilará entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunos cambios, con la posibilidad de que se presenten nubes poco densas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 22:11, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Salceda de Caselas, con un tiempo cálido, seco y mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de julio de 2025, se presenta en O Porriño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de julio de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de julio de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-09T20:52:13.