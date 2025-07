El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 45% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes deseen disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos hacia la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 10% en la tarde, aunque las condiciones generales no sugieren la formación de tormentas severas. Por lo tanto, los residentes de O Rosal pueden disfrutar de un día mayormente soleado, con un tiempo cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-04T20:57:12.