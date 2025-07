El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 49% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y humedad podría hacer que algunas personas sientan un poco de incomodidad, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar un ambiente más fresco en las zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan los planes de los cangueses. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día.

La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado sugiere que hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o simplemente relajarse en un parque. Es recomendable llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas. En resumen, Cangas se prepara para un día espléndido, perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-04T20:57:12.