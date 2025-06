El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 06:00, pero disminuirá gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 73% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará con un ambiente algo húmedo, la tarde será más cómoda y seca, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h a las 19:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades en la playa o en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos despejados permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 22:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre en Vilanova de Arousa. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de junio de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 29 de junio de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El día de hoy, 29 de junio de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-28T20:57:11.