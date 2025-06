El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 35 grados, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 24% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Mondariz que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían alcanzar hasta 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener precaución con los objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes altas, pero no se espera que afecten significativamente el tiempo general.

Los momentos más frescos del día se anticipan para la mañana y la noche, con temperaturas que descenderán a 25 grados en la tarde y a 22 grados al caer la noche. El ocaso se producirá a las 22:14, ofreciendo una hermosa vista del atardecer en un cielo despejado.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

