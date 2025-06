El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén extremos de calor.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo. Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar agua y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas pico, lo que podría ser refrescante y agradable, especialmente en la costa. Este viento moderado también ayudará a dispersar cualquier sensación de bochorno que pueda surgir debido a la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que asegura que los planes al aire libre no se verán afectados. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de actividades como paseos por la playa, senderismo o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la tarde y bajando a 17 grados por la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 22:15. En resumen, Baiona ofrece un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, perfecto para actividades veraniegas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de junio de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera.

El día de hoy, 27 de junio de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 16 grados, alcanzando un máximo de 21 grados durante la tarde.

El día de hoy, 27 de junio de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-26T21:02:12.