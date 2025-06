El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 94% al amanecer, pero a medida que el sol se eleve, esta cifra disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero por la tarde se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, especialmente en las zonas costeras y al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se anticipa que afecten significativamente la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 20 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 22:15. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de la ría y los alrededores de Pontevedra en todo su esplendor.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Pontevedra, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-21T20:51:10.