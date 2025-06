El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 59% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 16 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 22:14, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-19T21:12:12.