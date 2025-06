El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2025, As Neves disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados durante la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 41% y el 64%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, ofrecerá un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad.

Durante la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día. Estas nubes, que se presentarán principalmente en las horas de la tarde y la noche, no traerán consigo lluvias, por lo que el cielo seguirá siendo mayormente despejado. La puesta de sol está programada para las 22:12, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará que el día sea muy agradable. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Recuerden mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más intensas de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-17T20:57:12.