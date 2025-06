El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2025, Mondariz disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento gradual en la temperatura proporcionará un ambiente cálido y agradable, perfecto para disfrutar de un paseo o un picnic en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que la sensación térmica sea muy placentera, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más calurosos del día. Este viento suave será ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que no será lo suficientemente fuerte como para resultar incómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes de Mondariz disfrutar de un día sin preocupaciones. La ausencia de nubes también favorecerá la visibilidad de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 22:12, ofreciendo un espectáculo natural que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Hoy, 15 de junio de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 15 de junio de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 15 de junio de 2025, Ponteareas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

