El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de junio

Hoy, 13 de junio de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 71% al 95% en diferentes momentos.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se estima que hay un 45% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 90% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que las primeras horas de la mañana y la tarde podrían ser las más propensas a recibir algunas gotas de lluvia, aunque las cantidades esperadas son escasas, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en los momentos más intensos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubosidad variable. En la tarde, se espera que las nubes altas hagan su aparición, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se anticipan tormentas significativas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 35% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque la actividad eléctrica no es muy probable, no se puede descartar por completo.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-12T21:02:11.