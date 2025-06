El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de junio

Hoy, 12 de junio de 2025, Tui se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Sin embargo, la intensidad de la lluvia no será significativa, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause problemas mayores.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A pesar de las ráfagas, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar inconvenientes, pero sí podría ser un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, no es muy elevado. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones cambiantes, especialmente si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que quienes planeen salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas a mano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de junio de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con períodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

El día de hoy, 12 de junio de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas.

Hoy, 12 de junio de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-11T20:57:12.