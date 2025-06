El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de junio

El día de hoy, 4 de junio de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas se mantendrán constantes en 15 grados hasta el mediodía, cuando se prevé un ligero aumento a 16 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia escasa entre las 2:00 AM y las 8:00 AM, lo que podría resultar en acumulaciones de hasta 0.6 mm de lluvia. Sin embargo, a partir de las 8:00 AM, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el día transcurra sin precipitaciones.

El viento soplará desde el suroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección norte, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h entre las 9:00 AM y las 10:00 AM. Esta brisa podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto con nubes altas, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados. La humedad comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 70% hacia la tarde. A partir de las 2:00 PM, la probabilidad de tormentas será nula, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la temperatura descienda a 15 grados. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 86% hacia las 11:00 PM. El ocaso se producirá a las 22:07, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones adversas, se estabilizará para ofrecer un ambiente más tranquilo y fresco en Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-03T21:02:11.