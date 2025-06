El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se situará en torno al 70% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas aumenten. Esto podría generar una sensación de calor moderado, pero sin llegar a ser incómoda. A lo largo de la tarde, la humedad podría bajar hasta un 50%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento fresco del norte ayudará a moderar las temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que añade un plus de tranquilidad para quienes deseen disfrutar de actividades al exterior. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la costa gallega.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 22:08, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de la belleza de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo ligeramente a medida que avance el día.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-02T20:57:11.