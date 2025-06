El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Tomiño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 73% en horas de la tarde y un 86% al caer la noche. Esto podría generar una ligera sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 38 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo, con rachas que podrían bajar a 19 km/h hacia la tarde. Esto hará que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 25% hacia la tarde, aunque las condiciones generales no indican que se produzcan fenómenos severos.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 22:05, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-02T20:57:11.