El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 17 grados, manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 20 grados hacia las 14:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 55% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día. Las nubes altas comenzarán a aparecer en el horizonte, pero no se anticipa que generen lluvias.

La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV podría ser moderada a alta durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 22:07. En resumen, un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Bueu y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 21 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de junio de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-02T20:57:11.