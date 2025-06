El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de junio

El día de hoy, 2 de junio de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 22 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 42 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los cielos poco nubosos que se presentarán en la tarde no afectarán la luminosidad del día, permitiendo disfrutar de un sol radiante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que ofrecerá una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 22:06. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se esperan cambios significativos en el pronóstico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-01T20:52:14.