El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo hasta un 49% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la humedad, que podría llegar hasta un 66% al caer la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento suave, será un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza, recordando siempre la importancia de la protección solar.

El día de hoy, 30 de mayo de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 30 de mayo de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

El día de hoy, 30 de mayo de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde el amanecer, que ocurrirá a las 07:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-29T20:57:10.