El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 94% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Estas condiciones de viento ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se prevé que el viento mantenga una dirección constante, lo que contribuirá a la estabilidad de las condiciones meteorológicas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día tranquilo y soleado. Los residentes pueden aprovechar esta oportunidad para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Caldas de Reis.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-29T20:57:10.