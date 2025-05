El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las horas más frescas de la mañana, antes de experimentar un aumento gradual a lo largo del día.

A partir del mediodía, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y bajará hasta un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la menor humedad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y aumentará en intensidad, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los vigueses. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y del entorno natural que caracteriza a la ciudad.

Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, con temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Los vientos se calmarán, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de mayo de 2025, Cangas se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 28 grados en la tarde.

El día de hoy, 28 de mayo de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente entre las 1:00 y las 14:00 horas, cuando la visibilidad se verá ligeramente afectada por la presencia de estas nubes.

El día de hoy, 28 de mayo de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1:00 AM y 15 grados a las 2:00 AM. Sin embargo, a partir de las 3:00 AM, se espera un leve descenso, estabilizándose en torno a los 14 grados hasta las 5:00 AM.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-27T20:52:11.