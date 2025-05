El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1:00 AM y 15 grados a las 2:00 AM. Sin embargo, a partir de las 3:00 AM, se espera un leve descenso, estabilizándose en torno a los 14 grados hasta las 5:00 AM.

Durante el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, con la presencia de nubes altas a partir de las 3:00 AM y continuando hasta las 7:00 PM. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados a las 5:00 PM. La tarde será cálida, ideal para actividades al aire libre, con un descenso gradual de la temperatura hacia la noche, que se espera que baje a 28 grados a las 8:00 PM y a 26 grados a las 9:00 PM.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 80% a la medianoche y descendiendo a un 54% a las 11:00 AM. A medida que avance el día, la humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 39% a las 7:00 PM. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 5:00 PM. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y no se anticipan cambios significativos en el tiempo durante la noche, que se mantendrá despejada y fresca, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 11:00 PM.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-27T20:52:11.