El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas centrales.

La temperatura oscilará entre los 12 y 21 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 12 grados a las 6:00 AM. A medida que el sol ascienda, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 5:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 AM, y un 90% entre las 8:00 AM y las 2:00 PM. Se anticipan intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm durante las horas de mayor actividad, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar las calles y generar charcos.

El viento soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-18T20:57:11.