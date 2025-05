El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 68% por la tarde. Esto, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a un ambiente algo pesado, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, con un 100% de probabilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia es posible, no se espera que cause inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas podrían influir en la sensación térmica. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, manteniendo un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-18T20:57:11.