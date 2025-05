El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de mayo

El día de hoy, 18 de mayo de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 15% en las primeras horas y aumentando a un 70% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las lluvias que puedan presentarse serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, aunque hay una posibilidad de tormenta, no se prevén condiciones severas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, el viento se intensificará, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas del paisaje. Sin embargo, a medida que las nubes se acumulen, la visibilidad podría verse ligeramente afectada en las horas de la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 21:53, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más variable hacia la tarde. La temperatura al caer la noche descenderá a unos 15 grados, manteniendo una sensación de frescura. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 72% hacia el final del día.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas en la tarde y una baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas serán agradables, aunque el viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-17T21:12:12.