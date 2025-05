El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de mayo

El día de hoy, 15 de mayo de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que descenderán a 10 grados a la 1:00 AM y 9 grados entre las 2:00 y las 4:00 AM. La probabilidad de precipitación es nula durante estas horas, lo que sugiere que no se esperan lluvias. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

Durante la mañana, a partir de las 5:00 AM, la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, manteniéndose así hasta las 8:00 AM. El cielo continuará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol empiece a calentar el ambiente. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h desde el norte.

A medida que el día avance, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 2:00 PM. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá la sensación de calor. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 60% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, existe una probabilidad del 35% de tormentas, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 19 grados, pero es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 10:00 PM. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:49. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar alerta ante la posibilidad de tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-14T21:11:09.