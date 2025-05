El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. A lo largo del día, se espera un cielo predominantemente nuboso, con momentos de cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados durante las horas más cálidas y descenderán a unos 9 grados por la noche, lo que sugiere que será un día fresco, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y aumentando ligeramente hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste. La velocidad del viento alcanzará hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. A medida que avance la jornada, se prevé que el viento se mantenga constante, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h en su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 65% de probabilidad de que se produzcan lluvias escasas en la tarde. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 65%, lo que podría generar algunas inquietudes, pero en general, no se prevén condiciones severas.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre podrán disfrutar de la jornada, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura y el viento. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos y excursiones, siempre y cuando se esté preparado para un cielo cambiante.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Por lo tanto, es aconsejable planificar actividades que se adapten a estas condiciones, teniendo en cuenta que el tiempo puede cambiar rápidamente. En resumen, Soutomaior experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-14T10:21:09.