El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2025, Vila de Cruces se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo presente un estado muy nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo cubierto en la tarde. Las nubes dominarán el paisaje, lo que podría limitar la visibilidad del sol y dar lugar a un ambiente más fresco.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga constante en 9 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para esta época del año en la región, y se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 92% al 94% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación térmica más baja de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es importante tener en cuenta este factor al planificar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que los registros indican que no se anticipa precipitación para hoy. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan tormentas, lo que sugiere que, aunque las lluvias no son esperadas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el noroeste a una velocidad de 4 km/h durante la mañana, disminuyendo a 2 km/h en la tarde y cambiando a una dirección este con una velocidad de 5 km/h hacia la noche. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

Los amaneceres en Vila de Cruces son siempre un espectáculo, y hoy el sol saldrá a las 07:15, mientras que se podrá disfrutar de la puesta de sol a las 21:43. A medida que avanza el día, los residentes y visitantes pueden disfrutar de la belleza natural de la zona, aunque es recomendable estar preparados para un tiempo fresco y nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-10T21:11:08.