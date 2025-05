El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo variado, con predominancia de cielos cubiertos y algunas nubes altas. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y en la luminosidad del entorno. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , siendo la más alta esperada a media tarde, alrededor de las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 67% en las primeras horas del día y aumentando hasta un 80% hacia la noche. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un ambiente algo pesado, sobre todo en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% para hoy. Esto permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se sitúa en un 20%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 6 km/h durante la mayor parte del día, lo que proporcionará una brisa ligera y agradable. A medida que avance la jornada, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que podrían llegar a 6 km/h desde el noroeste y el norte en las horas posteriores. Esta brisa puede ser un alivio ante las altas temperaturas y la humedad, ofreciendo un respiro a los que se encuentren en exteriores.

El orto se producirá a las 07:18, permitiendo que la luz del día comience a iluminar la localidad, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, brindando una larga jornada de luz natural. Los residentes de Moaña podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre manteniendo en mente la posibilidad de cambios en el tiempo hacia la tarde.

