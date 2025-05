El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 15 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 13 grados hacia la tarde. Este rango térmico es bastante agradable, lo que sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo templado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, con un 61% en la mañana y un ligero descenso a 60% por la tarde, aumentando nuevamente a 62% hacia la noche. Estos niveles de humedad son típicos de la región y no deberían causar incomodidad, permitiendo que la sensación térmica se mantenga en un rango agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte con una velocidad de 8 km/h en la mañana, aumentando a 12 km/h durante la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 15 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas más expuestas.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 30% de tormenta, aunque esto no parece ser un riesgo inminente para la jornada.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado y un viento suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-10T21:11:08.