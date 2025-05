El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2025, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. A lo largo de la jornada, se espera un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille en varias ocasiones. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 13 grados durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se situará en torno al 72% por la mañana, descendiendo ligeramente a un 71% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo, no se prevén condiciones incómodas para los habitantes de la localidad. La sensación térmica será moderada, ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan precipitaciones en el horizonte. De hecho, los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h. Esta brisa ligera será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el este, manteniendo una velocidad similar. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 9 km/h, lo que no representa un inconveniente para las actividades cotidianas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad, lo que refuerza la idea de que el día será mayormente estable. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, aunque no se prevén eventos significativos que puedan alterar la tranquilidad del día.

Los amaneceres en Gondomar son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:19. Los habitantes podrán disfrutar de un hermoso inicio de jornada, mientras que el ocaso se producirá a las 21:44, ofreciendo una larga tarde para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-10T21:11:08.