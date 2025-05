El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente favorable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo mostrará un estado poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 14 grados durante las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 72% en las primeras horas de la mañana, descendiendo ligeramente a 71% hacia el final del día. Esta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, proporcionará una sensación de confort, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día completamente seco, ya que no se prevén lluvias en la región. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 25%, pero esto se refiere a un evento aislado y no a la situación general del día. Por lo tanto, los residentes y visitantes pueden estar tranquilos, ya que no hay indicios de tormentas o lluvias que puedan interrumpir sus planes.

El viento será otro factor a considerar. Se registrará una brisa suave proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. En las horas de la tarde, el viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 6 km/h, pero seguirá siendo un elemento agradable en el ambiente.

La salida del sol se producirá a las 07:19, brindando un hermoso amanecer que los amantes de la naturaleza podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:44, lo que permitirá que los habitantes de Baiona aprovechen largas horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o cenas en terrazas.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es ideal, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-10T21:11:08.