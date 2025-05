El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una serie de condiciones que influirán en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, se espera la presencia de nubes altas que irán cubriendo el cielo a medida que avance el día. Para el periodo de las 20:00 horas, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 17 grados . A las 21:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, descendiendo a 16 grados a las 22:00 y finalmente a 15 grados a las 23:00. Esta ligera disminución en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 92% hacia la noche, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la humedad, se anticipa que se mantenga elevada durante todo el día, comenzando en un 82% a las 21:00 horas y aumentando progresivamente. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

Respecto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas en Cangas hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% para todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de tormenta, lo que podría implicar que, aunque no se anticipan lluvias, no se descartan condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h durante la tarde, aumentando a 9 km/h en la noche. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y luego desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con un leve riesgo de tormentas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día en el que las actividades al aire libre podrían verse afectadas por la falta de sol y la posibilidad de inestabilidad atmosférica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-05-08T20:56:08.