El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2025, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la niebla densa, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 8:00 a.m., las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente, con cielos despejados y poco nubosos. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 10 grados a las 9:00 a.m. y subiendo gradualmente hasta llegar a los 22 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad, que bajará al 71% hacia las 11:00 a.m.

El viento será ligero durante la mañana, con rachas que no superarán los 8 km/h, predominando del norte y noroeste. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h en la tarde, con dirección mayormente del sur. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de chubascos aislados, especialmente entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 10-30%.

La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que el sol brillará con fuerza y las temperaturas serán agradables. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, a pesar de comenzar con niebla, se transformará en una jornada primaveral muy agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-30T21:12:12.