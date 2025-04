El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 14 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los residentes y visitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente a 13 grados, pero se recuperará durante la tarde, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 62% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h durante la tarde. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del noreste y luego del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las nubes altas que se prevén no deberían interferir con la luz solar, permitiendo que los rayos del sol iluminen Oia durante la mayor parte del día.

El orto se producirá a las 07:35, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está programado para las 21:31, ofreciendo una larga jornada de luz. Este clima primaveral es ideal para disfrutar de paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento fresco, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-27T21:41:08.