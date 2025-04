El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2025, Barro se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 75% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 35% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y una disminución en la humedad hará que el tiempo sea bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando de dirección este y sureste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones de cielo poco nuboso en la mañana darán paso a un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Barro podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-27T21:41:08.