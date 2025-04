El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2025, Mos se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 3 de la madrugada, antes de comenzar a subir nuevamente.

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará su punto más alto alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 81% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de 13 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento cambie de dirección hacia el noreste y luego al noroeste, su velocidad se mantendrá entre 6 y 11 km/h, lo que no generará incomodidad para los habitantes de la zona. La racha máxima de viento se registrará en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, pero se espera que no cause ningún inconveniente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:29. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar al aire libre en Mos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-04-26T20:52:12.